Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun, Belçika'nın İtalya ile oynadığı maçın ardından milli takım kariyerini noktaladığını açıklaması ülkesinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun beklenmedik vedasının ardından konuşan Belçikalı eski futbolcu Stijn Stijnen, Lukaku'nun bu kararından dönebileceğini öne sürdü.

''DUYGUSAL BİR KARAR OLDUĞUNDAN EMİNİM''

Belçika basınına değerlendirmelerde bulunan Stijn Stijnen, deneyimli forvetin vedasının anlık bir ruh haliyle alınmış olabileceğine dikkat çekti. Lukaku'nun sahaya çıkıp gol atması durumunda her şeyin değişebileceğini savunan Stijnen, "Çünkü bunun duygusal bir karar olduğundan neredeyse eminim. Eğer yarım saat oynayıp gol atarsa, bence veda söz konusu bile olmaz." dedi.

''GİZLİ BİR GÖRÜŞMEYLE...''

Belçika Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda Lukaku gibi bir isme mutlaka ihtiyacı olduğunu vurgulayan Stijnen, olası bir geri dönüş senaryosunu "Bunu bir an için düşünün. Birkaç ay içinde Vincent Mannaert ve Mark van Bommel, kimsenin haberi olmadan Lukaku ile bir görüşme yapsınlar ve her şeyi tersine çevirsinler. Avrupa Şampiyonası'nda her zaman Lukaku gibi bir profile ihtiyacınız var. Sıradan bir Avrupa Şampiyonası geçirse, yedek kulübesinde otursa veya altı kötü maç oynasa bile, bu onun performansından asla bir şey eksiltmez." sözleriyle anlattı.