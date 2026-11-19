ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e dikkat çeken bir jest yaptı. Yürüyen merdivende Şi Cinping'in elinden tutarak kendisine yardımcı olan Trump'ın bu hareketi, iki lider arasındaki samimi anlardan biri oldu. ABD ile Çin arasında ticaret ve teknoloji alanındaki anlaşmazlıklar sürerken, liderlerin zirvedeki yakın görüntüleri dikkat çekti.

YÜRÜYEN MERDİVENDE ELİNDEN TUTTU

Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen APEC Zirvesi, dünya liderlerinin kritik görüşmelerinin yanı sıra dikkat çeken anlara da sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte yürüyen merdiveni kullandığı sırada Çinli liderin elinden tutarak kendisine yardımcı oldu. İki lider arasındaki bu hareket, zirvedeki resmi temasların dışında yaşanan samimi anlardan biri olarak öne çıktı.

Şİ CİNPİNG TRUMP'I BİZZAT KARŞILAMIŞTI

Trump'ın Çin ziyareti sırasında iki lider arasındaki yakın temaslar daha ilk karşılamada dikkat çekmişti. Şi Cinping, Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'na gelen Trump'ı uçağın merdivenleri önünde karşılamıştı. Kırmızı halı ve askeri törenle gerçekleştirilen karşılamada iki lider tokalaşarak birbirlerine sarılmış, ardından bir süre sohbet etmişti. Çin liderinin Trump'ı şahsen karşılaması, ziyaretin diplomatik önemini ortaya koymuştu.

İKİ LİDERİN SAMİMİ ANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Karşılama töreninin ardından Trump ve Şi Cinping'in yan yana yürüdüğü ve sohbet ettiği anlar da dikkat çekti. Trump'ın Çinli mevkidaşına başparmağını kaldırarak olumlu bir işaret verdiği ve konuşmaları sırasında koluna dokunduğu görüldü. Yürüyen merdivende Şi Cinping'in elinden tutması ise iki lider arasındaki yakın görüntülere bir yenisini ekledi.

TİCARET GERİLİMİNİN GÖLGESİNDE GELEN JEST

Trump'ın Şi Cinping'e yönelik hareketi, Washington ile Pekin arasında ekonomik ve teknolojik anlaşmazlıkların devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına getirdiği kısıtlamalar, gümrük tarifeleri ve Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki politikaları iki ülke arasındaki başlıca sorunlar arasında bulunuyor. Liderlerin zirvede sergilediği yakın görüntüler, diplomatik ilişkilerin geleceğine yönelik temasların sürdüğü bir dönemde öne çıktı.

DÜNYANIN GÖZÜ KRİTİK ZİRVEDE

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen APEC Zirvesi, küresel ekonominin önemli aktörlerini bir araya getirdi. Trump ve Şi Cinping'in temaslarında ticaret, teknoloji, ekonomik iş birliği ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması beklenirken, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Dünyanın önde gelen güçleri arasındaki ilişkilerin geleceği yakından takip edilirken, Trump'ın Şi Cinping'e yönelik jesti zirveden yansıyan dikkat çekici anlardan biri oldu.