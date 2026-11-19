ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Putin ile uzun yıllardır iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, görüşmeden önemli sonuçlar çıkabileceği mesajını verdi. İki liderin buluşmasının ardından gözler Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı üçlü görüşmeye çevrildi.

TRUMP'TAN PUTİN'E: O BENİM ARKADAŞIM

Görüşme salonuna giren Trump'ın Putin'i işaret ederek "O benim arkadaşım" dediği görüldü. Ardından Rus liderin yanına giderek elini sıkan Trump, görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Putin ile uzun yıllardır iyi ilişkileri olduğunu vurgulayan Trump, "Görüşmemizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Uzun yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Bu görüşmeden pek çok harika şey çıkabileceğini ya da en azından bunların başlangıcının yapılabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME BİR SAATTEN KISA SÜRDÜ

İki liderin selamlaşmasının ve basına yaptıkları kısa açıklamaların ardından görüşme kapalı kapılar ardında devam etti. Bir saatten kısa süren toplantıda ele alınan konulara ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

TRUMP, PUTİN VE Şİ AYNI MASADA BULUŞACAK

Trump ve Putin'in ilerleyen saatlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılımıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Planlanan toplantı, ABD, Rusya ve Çin liderlerinin ilk kez resmi bir üçlü görüşmede bir araya gelmesi açısından tarihi önem taşıyor.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Üçlü görüşmede Ukrayna ve İran'daki savaşlar, nükleer silahların yayılması, ticari gerilimler ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Trump'ın Putin ile görüşmesinin ardından Şi Cinping ile de ikili temaslara başladığı bildirildi.