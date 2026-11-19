Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattan düşerek ölen kadın doğum asistanı Pelin Pınar'ın ölüm soruşturmasında, çiftin nişan alışverişi ve sarılma görüntüleri dosyaya girdi. Kasten öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Nebi Ö. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 11 Kasım'da Gaziosmanpaşa Yenimahalle'deki TOKİ konutlarında meydana geldi. Kadın doğum asistanı Pelin Pınar, erkek arkadaşı Nebi Ö. ile birlikte yaşadığı dairenin 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından kasten öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Nebi Ö., yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

NİŞAN ALIŞVERİŞİNDEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, Pelin Pınar ile Nebi Ö.'nün olaydan önce bir alışveriş merkezine gittikleri görüldü. Yaklaşan nişanları için alışveriş yapan çiftin birbirlerine sarıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

21 KASIM'DA NİŞANLANACAKLARDI

Nebi Ö.'nün daha önce verdiği ifadede, Pelin Pınar ile 21 Kasım'da nişanlanmayı planladıklarını söylediği öğrenildi. Çiftin nişan hazırlıkları sırasında kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinin soruşturma dosyasına girdiği belirtildi. Genç doktorun ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.