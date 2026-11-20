Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, haftada 6 gün çalışma ve 1 gün izin esasına dayanan "6x1" sisteminin kaldırılmasını düzenleyen kararnameyi imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Düzenlemeyi Brezilyalı işçiler açısından tarihi bir kazanım olarak nitelendiren Lula, çalışanların ücretleri korunarak haftalık dinlenme sürelerinin artırılacağını bildirdi.

HAFTADA İKİ GÜN İZİN, MAAŞTA KESİNTİ YOK

Kararnamenin çalışma saatlerinin azaltılmasıyla birlikte işçilerin ücretlerinde kayıp yaşanmamasını sağlayacak hükümler içerdiğini belirten Lula, şu ifadeleri kullandı: "Haftada iki gün dinlenme, maaşlarda kesinti olmadan. Bugün 6x1 çalışma sisteminin sona ermesini düzenleyen kararnameyi imzaladım. Bu, hükümetimizin kararlılığı ve desteğiyle elde edilen Brezilya işçi sınıfının tarihi bir kazanımıdır."

Lula, kararnamenin 16 Aralık'tan itibaren çalışma süreleri azaltılacak işçilerin ücretlerini korumak amacıyla saatlik ücretin hesaplanmasına ilişkin kriterleri belirlediğini açıkladı.

"HAYAT SADECE ÇALIŞMAKTAN İBARET OLAMAZ"

Çalışanların dinlenmeye, ailelerine ve sosyal yaşamlarına zaman ayırabilmesi gerektiğini vurgulayan Lula, çalışma hayatındaki düzenlemenin özellikle hem işte hem evde sorumluluk üstlenen kadınlar açısından önem taşıdığını belirtti.

Lula, "Hak mücadelesinin içinde büyüdüm ve çalışmanın değerini biliyorum. Ama hayatın yalnızca çalışmaktan ibaret olamayacağını da biliyorum. İnsanların dinlenmeye, çocuklarına bakmaya, aileleriyle birlikte olmaya ve onurlu bir yaşam sürmeye zaman ayırması gerekiyor. Özellikle de çoğu zaman çifte mesai yapan kadınların" dedi.

Yeni çalışma düzeninin Brezilya halkı için önemli bir ilerleme olduğunu belirten Lula, "6x1 sisteminin sona ermesi bu yönde atılmış önemli bir adımdır. İşçilerin mücadelesinden doğan ve tüm Brezilya halkı için ilerleme anlamına gelen bu kazanıma Cumhurbaşkanı olarak katkıda bulunmak benim için bir onurdur" ifadelerini kullandı.