İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Şişli ve Beşiktaş'ta ağaçlar, park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul yoğun rüzgara teslim oldu.

Birinci olay saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Nadide Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere yoğun rüzgar sebebiyle ağaçlar çevrede park halinde bulunan 34 ME 405 ve 16 R 9919 plakalı araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu devrilen ağaçlar araçların üzerinden kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Beşiktaş'ta da devrildi

İkinci devrilme ise Beşiktaş Sergül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yine yoğun rüzgar sebebiyle bir ağaç, park halinde bulunan 34 GRG 032 plakalı aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda ağacın dalları kesilirken, aracın tavan bölümünde hasar meydana geldi.