İstanbul'da gün boyu etkili olan şiddetli lodos, kıyı şeridinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar sahil bandındaki vatandaşlara zor anlar yaşatırken, park halindeki araçlar da dalgaların hedefi oldu.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, özellikle sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızını artırmasıyla birlikte denizde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Zaman zaman metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar, sahil yolundaki kaldırımları aşarak yürüyüş yapan vatandaşları ıslattı. Dalgaların şiddeti nedeniyle kıyıya yakın şeritte ilerleyen ve sahil kenarına park edilen çok sayıda araç da deniz suyundan nasibini aldı. Yaşanan doğa olayı bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kimi de dev dalgaların altında ıslanmayı tercih etti.