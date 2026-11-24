Aksaray'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

OTOBÜS YOLA DEVRİLDİ

Kaza, Ankara'dan Gaziantep'e sefer yapan yolcu otobüsünün Aksaray- Nevşehir kara yolunun Alayhan mevkiinden geçtiği sırada yaşandı. Elde edilen ilk bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otobüs yola devrildi.

19 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.