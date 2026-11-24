Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray-Nevşehir kara yolunun Alayhan mevkiinde, Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı. Bölgede 112 ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
OTOBÜS YOLA DEVRİLDİ
Kaza, Ankara'dan Gaziantep'e sefer yapan yolcu otobüsünün Aksaray- Nevşehir kara yolunun Alayhan mevkiinden geçtiği sırada yaşandı. Elde edilen ilk bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otobüs yola devrildi.
19 YARALI
İlk belirlemelere göre kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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