Zonguldak'ta Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su limanda denizi kahverengiye çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta iki gündür süren sağanağın ardından Üzülmez Deresi'nden gelen çamurlu su limana ulaşarak deniz yüzeyini kapladı ve rengi kahverengiye çevirdi. Kentte yağış sürerken kıyı bölgelerde de deniz kahverengi görünüyor; hava sıcaklığı 8 derece ölçüldü.
Zonguldak'ta sağanağın etkisiyle denizin rengi bazı kesimlerde kahverengiye döndü.
İki gündür etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.
Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağış etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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