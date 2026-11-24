Sağanak Alaplı'da heyelana yol açtı, Akçakoyu Cemevi-Mollamustafalar yolu kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak, yol göçmelerine ve heyelanlara yol açtı. Akçakoyu Cemevi ile Mollamustafalar arasındaki yol ulaşıma kapanırken belediye ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
ALAPLI'DA HEYELAN
Zonguldak genelinde dün geceden bu yana aralıklarla sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Alaplı ilçesi Gümeli beldesinin farklı noktalarında yol göçmeleri ve heyelanlar meydana geldi. Akçakoyu Cemevi ile Mollamustafalar arasındaki yol ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı.
Cem SÜRMENELİ/ALAPLI, (Zonguldak),
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?