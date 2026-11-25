Zonguldak'ta park halindeki otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın kaza sonrası kaçan sürücüsü O.D. (20), polis tarafından yakalandı. Daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden 400 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Yağcılar Caddesi'ndeki bir fırın işletmesi önünde meydana geldi. O.D. idaresindeki 67 AFE 502 hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki mağazanın önüne savrularak devrildi. Kazanın ardından sürücü O.D. kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından O.D.'ye kaza yerini terk etmek, alkolmetreyle ölçüm yapılmasını reddetmek ve ehliyetine daha önce el konulmasına rağmen araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 400 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücünün daha önce el konulan ehliyetini geri alma süresi de 5 yıl daha uzatıldı.