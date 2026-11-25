Davalık olduğu veli, İngilizce öğretmenini adliye kapısında sırtından bıçakladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Buldan ilçesinde, aralarında dava bulunan öğrenci velisi M.S. (42) ile adliye önünde karşılaşan 52 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ercan Çelikyurt, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından yaralanan öğretmen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırgan ise polise teslim olarak gözaltına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde İngilizce öğretmeni Ercan Çelikyurt (52), adliye önünde husumetli olduğu öğrenci velisi M.S. (42) tarafından sırtından bıçaklandı.
ADLİYE ÇIKIŞINDA KARŞILAŞTILAR
Olay, saat 10.00 sıralarında Buldan Adliyesi önünde meydana geldi. Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olan Ercan Çelikyurt, henüz öğrenilemeyen nedenle davalık olduğu M.S. ile adliye çıkışında karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.S., yanındaki bıçakla Çelikyurt'u sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikyurt, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikyurt, tedavisinin ardından taburcu edildi.
ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU
Olayın ardından polise teslim olan M.S. gözaltına alındı.
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