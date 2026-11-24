Zonguldak'ta toprak kayması nedeniyle bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak'ta sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Kayan toprak ve ağaç, sokağı kapattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu iki katlı bir bina, önlemler alınıncaya kadar geçici olarak boşaltıldı. Binada ikamet eden 2 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi.

Ekipler, yolu kapatan toprak ve ağacın kaldırılması için iş makinesiyle çalışma başlattı.