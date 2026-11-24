Zonguldak'ta heyelan nedeniyle iki katlı binadaki 2 kişi tedbir amaçlı tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda iki katlı binada yaşayan 2 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Toprak ve devrilen ağaçla kapanan yolun açılması için belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle iki katlı binada yaşayan 2 kişi, tedbir amacıyla tahliye edildi.
Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak'ta yamaçtan kopan toprak ve devrilen ağaç ulaşımı engelledi. Bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve belediye ekipleri çevrede inceleme yaptı. Heyelanın meydana geldiği bölgede bulunan iki katlı binanın gerekli tedbirler alınıncaya kadar boşaltılmasına karar verildi. Binada yaşayan 2 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi. Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA
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