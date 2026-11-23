TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrik faturalarında enerji bedeli payı azalırken, dağıtım payı bedellerinin arttığını ileri sürdü. Dağıtım şirketlerinin bu süreçte yüksek karlar elde ettiğini savunan Arslan, "Bunun bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. EPDK'yı kaldırdık biz düzenleyici ve denetleyici görevi kalmadı. 3 ayda bir enerji fiyatlarını açıklardık, 'zam, var, zam yok' bunu ilan ederdik. Şimdi bir formül var o formül EPDK'nın işini yapıyor." diye konuştu.

Doğal gaz ve elektrikteki "kademeli faturalandırma" uygulamasını eleştiren Arslan, "Bir metreküpü fazla kullandı diye 1640 lira aylık faturada fark olmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, enerji politikalarını eleştirdi. Aylık tüketimi belirlenen oranın üzerinde olan vatandaşların elektrik faturasına yüzde 82 ile yüzde 104 arasında zam yapıldığını ileri süren Yavuzyılmaz, dağıtım bedellerinin de elektrik faturasındaki oranının yükseldiğini söyledi. 2026'da dağıtım bedelinin elektrik bedelinin 5 katına çıktığını savunan Yavuzyılmaz, "Bu şuna benziyor: internetten bir ürün aldınız, ürünün toplam tutarı vergiler dahil 207 lira ama ürünün kargo parası 593 lira. 207 liralık ürüne 800 lira ödetiyorsunuz. Bu saçmalığın sebebi de elektrik hizmetini özelleştirmenizdir." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz faturalarında da tüketim limiti uygulamasına geçildiğini belirten Yavuzyılmaz, "Elektrik faturalarında da doğal gaz faturalarında da çözüm nettir. Çok tüketen çok ödeyecekse, bir abone belirlenen limitleri ne kadar aşıyorsa, sadece aştığı kısmın yüksek fiyatlamasıyla fatura ödemelidir. Bunun dışındaki her uygulama haksızlıkları artıracaktır." diye konuştu.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, bazı köylerde hiç elektrik ve doğal gaz olmadığı için vatandaşların köylerine dönemediğini ileri sürdü. Tunceli'deki bazı köy isimlerini sayan Kordu, "Kadınlar yazın yemeklerini suya sokarak soğutmaya çalışıyorlar. 'bütçe yok' diyorlar sürekli. İnsanlar topraklarına dönemiyorlar. Köylerinde yaşayamıyorlar." diye konuştu.

Elektrik hatlarını yenileme çalışmaları nedeniyle toprak kaymaları yaşandığını ve bazı yolların kapandığını iddia eden Kordu, bu çalışmaların denetlenmesini istedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesinin genel aydınlatma giderlerinin belediyelere transfer edilmesi nedeniyle düştüğünü söyledi.

Madenlerde denetim yetersizliğinin kazalara neden olduğunu savunan Şevkin, "Maden izinlerini, 'süper izinlerle' 48 aylık süreyi 24 aya düşürmeye çalışıyorsunuz. Çevre hızın kurbanı olamaz." dedi.

Türkiye'deki bor madenlerinin uluslararası şirketler tarafından çıkarıldığını ve kullanıldığını söyleyen Şevkin, bu alanda yerlileşmenin artırılmasını istedi.

Şevkin, kömür üretiminin son yıllarda arttığını savunarak, "Bizim ülke olarak karbon emisyonu konusunda vermiş olduğumuz taahhütleri, Paris Anlaşması'nı nereye koyacağız? Bu taahhütlerimizi nasıl gerçekleştireceğiz, bu kadar kömür santrali çalışmaya ve yeni kömür santralleri üretilmeye devam ederken? COP 31'i yaparak çevreci olunmuyor, bunu gerçekten hayata geçirmek ve uygulamak gerekiyor." diye konuştu.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında (TPAO) çalışan personelin ücretlerinde adaletsizlik olduğunu ileri sürdü. Uz, "TPAO'nun çalışanlarının ücret adaletsizliğini, özlük haklarını ve yaşadıkları sorunları gündeme getirdiğimde 'inceleyip gerekli düzenlemenin yapılacağını' söylediniz. 'TPAO'yu günlük 1,7 milyon varil petrol, doğal gaz üreten şirket yapacağız.' diye ve 'Tam bağımsız bir Türkiye olacağız' diye bir sunum yaptınız. Peki, çalışanlarınıza bu revayı yaparak mı bu sonuca ulaşmayı düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Sondaj ve araştırma gemilerinin çalışmalarını eleştiren Uz, "Bir sondaj gemisinin günlük gideri 450 bin dolar. Aynı gider, her yıl devam ederse 49 milyar 275 milyon. Gemilerimizin denizin kaç bin metre derinliğine indiğini anlatıyorsunuz. Bir de milletin bütçesinde ne kadar derine indiğini anlatın lütfen. Bu gemiler yılda kaç gün sondaj yapıyor, kaç gün bekliyor, yıllık işletme giderleri ne kadar, ekonomik getirisi nedir?" dedi.

Yeni Yol Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın yüzölçümünün yüzde 91'ine maden ruhsatı verildiğini savundu. Şehirdeki maden faaliyetlerini eleştiren Kasap, arsenik ve mangan nedeniyle Emet ve Hisarcık'ta içme suyu erişimi olmadığını iddia etti.

Madenlerdeki işçilerin kan ve idrar örneklerinde 50 katın üzerinde mangan tespit edildiğini öne süren Kasap, "Bu madenlerden bu şehirler eziyetini çekiyor. Dünyada en fazla maden çeşitliliği olan şehir Kütahya'dır. Demiryolu şehirden geçmiyor. Devlet hastanesi olmayan tek il. 20 senedir yol yapılmadı. Balıkesir-Kütahya yolu hala bitmedi. 2 ilçe halkı su içemiyor. Burada suyu siz temin edin. Ben oraya gittiğimde çay içmeye çekiniyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

"Sanki mevzuatta bir eksiklik var"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, enerjinin yalnızca sanayicinin, ticaretin ve günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayan bir alan olmadığına dikkati çekti. "Ülkelerin ekonomik gücünü, dış politikadaki hareket kabiliyetine dayanır. Milli güvenliği doğrudan etkileyen stratejik bir unsurdur." diyen Ersoy, bölgesel gelişmelerin enerji kaynaklarına erişimin ve tedarik yollarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Enerjiyi yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı olarak görmediklerini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Yerli kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji teknolojilerinde kendi imkanlarının da söz sahibi olunması yönündeki çalışmaları stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Dünya enerji sistemi büyük bir dönüşümden geçerken, Türkiye'nin önünde iki temel sorumluluk bulunmaktadır: Enerji arzını kesintisiz, güvenilir ve uygun maliyetli kılmak bu hedefe ulaşırken, yerli kaynaklarımızın payını artırıp dışa bağımlılığı azaltmaktır. MHP olarak, milli enerji politikamızı bu anlayışla değerlendiriyoruz. Yerli ve yenilenebilir kaynakların geliştirmesi, kaynak ve tedarik yapılarının çeşitlendirilmesi, enerjinin verimli kullanması ve üretimden tüketime çevre ile insan sağlığını önceleyen bir yaklaşımın benimsenmesi temel önceliklerimizdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Dar gelirli ailelerin temel enerjiye erişimini korumanın sosyal devlet anlayışının gereği olduğunu belirten ve bu alanda yapılan yardımlara ilişkin bilgi veren Ersoy, "Şehit yakınları ve gazilerimize doğal gazda uygulanan indirim gibi hedefleri destekliyor, toplum vicdanında karşılığı olan uygulamaların devam etmesini diliyoruz. Doğal gazda il ve aylara göre tüketim sınırları belirlenerek kademeli fiyat uygulamasına geçilmesini adil destek mekanizması bakımından olumlu buluyoruz. Her ilin iklimi hane yapısı ve ısınma ihtiyacı aynı değildir. Bu nedenle, uygulama döneminde dar gelirli ailelerin, kalabalık hanelerin ve sert kış şartlarında yaşayan vatandaşlarımızın korunması, desteklerin ihtiyaç sahiplerine doğru biçimde ulaşması titizlikle takip edilmelidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki durumu hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin sondaj gemisi alanında dünyada 4'üncü olduğunu belirten Erdem, bu alanda yapılan keşifleri anlattı.

Karada yapılan doğal gaz arama faaliyetleri hakkında da bilgi veren Erdem, Türkiye'deki nükleer enerji çalışmalarındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların üzerine AK Parti iktidarlarında 3-4 kat yatırım yapıldığına dikkati çeken Erdem, şöyle konuştu:

"Öyle bir öngörü var ki bir yandan üretim artırılırken bir taraftan sanayiye ve evlerin elektriğine dönük her türlü iletim hatları düşünülmüş. Örneğin, yenilenebilir enerjide 2002 yılında toplam kurulu gücümüzdeki payımız yüzde 39 iken bugün yüzde 63'e gelmişiz. Elektrik üretimi 2002'de 129,4 milyar kilovatsaat iken bugün 367 milyara gelmiş. Yıllık doğal gaz üretimi 0,4 milyar metreküpten 3,2 milyar metreküpe gelmiş. Daha sayabileceğim birçok şey var. Biraz vicdanlı olmak lazım. Gerçekten her alanda olduğu gibi AK Parti iktidarının enerji politikaları da dünyaya örnek politikalar. Bugüne kadar görev yapan tüm Bakanlara, bürokratlara teşekkür ediyorum."

Komisyonda, söz alan milletvekilleri şahısları adına görüşlerini dile getiriyor.