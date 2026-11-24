Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yapay zeka destekli radar sistemiyle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hız sınırını aştığı belirlenen 26 araç tespit edildi. Ekipler, hız kontrollerinin yanı sıra araçların muayene, sigorta ve yetki belgelerini de inceledi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesinin Saltukova ve Karapınar güzergahlarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapay zeka destekli radar sistemi kullanılarak yapılan kontrollerde, güzergahlardan geçen araçların hızları takip edildi. Denetimler sonucunda 26 hız ihlali belirlendi.

Radar uygulamasıyla birlikte araçları durduran ekipler, sürücülerin ve araçların trafik mevzuatına uygunluğunu da kontrol etti. Araçların muayene süreleri ile zorunlu trafik sigortalarının geçerlilik durumları incelendi. Yetki belgesi bulundurması gereken araçların belgeleri de kontrol edildi.

Denetim sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları ve belirlenen hız limitlerini aşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kontrolleri tamamlanan sürücülerin yollarına devam etmesine izin verildi.

Bölge Trafik ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.