Hayali daire satışıyla 12 milyonluk dolandırıcılık iddiası: Zonguldak meclis üyesi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Belediye Meclis Üyesi ve müteahhit Şaban Yeten, emlakçı Birol Şahin'le birlikte tutuklandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, ikilinin inşaat projesi olmadan daire satış sözleşmeleri yaptığı ve 9 vatandaşı toplam 11 milyon 990 bin TL zarara uğrattığı ileri sürüldü.
BARTIN'da, 9 kişiyi daire satış vaadiyle toplam 11 milyon 990 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Zonguldak Belediyesi Meclis Üyesi ve müteahhit Şaban Yeten ile emlakçı Birol Şahin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Yeni Partili müteahhit Şaban Yeten ve emlakçı Birol Şahin gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
SÖZLEŞMELERDE YETEN'İN FİRMASININ KAŞESİ
Soruşturma kapsamında emlakçı Birol Şahin'in, bir inşaat firmasının çalışanı gibi davranarak vatandaşlarla daire satışına ilişkin sözleşmeler yaptığı ve farklı miktarlarda para aldığı öne sürüldü. Herhangi bir inşaat projesi bulunmamasına rağmen vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla farklı firmalara ait projelerin kullanıldığı, sözleşmelerde ise Şaban Yeten'e ait inşaat firmasının kaşesinin yer aldığı belirtildi. Yeten ile Şahin'in birlikte hareket ettikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında 9 vatandaşın toplam 11 milyon 990 bin TL zarara uğratıldığı belirtildi.
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