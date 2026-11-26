TTK Karadon Gelik ocağında kömür yığını kaydı, yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TTK Karadon Gelik maden ocağında eksi 360-460 kodunda üretim sırasında kömür yığınının kayması sonucu 2 işçi yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Kuruma bağlı Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğüne ait maden ocağında eksi 360 ile 460 kodunda üretim sırasında çalışan Enes Yarbaşı (33) ve Hüseyin Özaltın (23), kömür yığınının kayması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yüzünden yaralanan Yarbaşı ile ayağından yaralanan Özaltın'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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