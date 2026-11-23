Zonguldak'ta kış aylarında etkili olabilecek kar yağışı ve buzlanmaya karşı kurumların hazırlıkları gözden geçirildi. Valilikte yapılan toplantıda ulaşımın aksaması ihtimaline karşı kullanılabilecek yollar ile elektrik ve iletişim altyapısına yönelik önlemler görüşüldü.

Zonguldak'ta kış şartlarının günlük yaşamı ve kara yolu ulaşımını olumsuz etkilememesi amacıyla ilgili kurumların katılımıyla toplantı düzenlendi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun yönettiği görüşmede, karla mücadele çalışmalarında izlenecek yöntemler ve kurumların sorumlulukları ele alındı.

Valilik Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'ndaki toplantıda emniyet, jandarma ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki aylara ait hava tahminlerinin yanı sıra önceki kış dönemlerinde meydana gelen trafik olayları incelendi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçleşebileceği durumlarda devreye alınabilecek alternatif yollar ve şehirler arası güzergahlardaki trafik işaretlemeleri değerlendirildi.

Ticari yolcu ve yük taşıyan araçların kış lastiği kontrolleri ile kar temizleme ve buzlanmaya müdahale edecek ekiplerin hazırlıkları da toplantının gündeminde yer aldı. Görüşmede, sert hava koşullarında yaşanabilecek elektrik ve internet arızalarına yönelik hazırlıklar ele alındı. Enerji ve iletişim sağlayıcılarının saha personeli, arıza riski bulunan noktalar ve müdahale imkanları üzerinde duruldu. Kış döneminde kara yolu güvenliğinin sağlanması ve olası aksaklıklara zamanında müdahale edilmesi için kurumlar arasındaki iş birliği değerlendirildi.