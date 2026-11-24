Zonguldak'ta, Çaydamar Mahallesi'nde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 2 kişinin yaşadığı 2 katlı ev geçici olarak tahliye edildi. Toprak kayması sonucu yola düşen ağaç parçaları iş makineleriyle kaldırılırken, sokak araç trafiğine kapatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası bölgede toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve Zonguldak Belediyesi ekipleri sevk edildi. Heyelan riski nedeniyle 2 kişinin yaşadığı 2 katlı ev geçici olarak tahliye edildi. Ev sakinlerinin ise yakınlarına ait evde kalacağı belirtildi.

Toprak kaymasıyla birlikte dik yamaçtan kopan ağaç parçaları nedeniyle sokak, geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla ağaç parçaları kaldırıldı. Mahallede elektrik kesintisi uygulanırken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.