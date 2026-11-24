Zonguldak Çaydamar'da heyelan riski nedeniyle 2 kişinin yaşadığı ev tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde sağanak sonrası toprak kayması yaşandı; 2 kişinin yaşadığı 2 katlı ev heyelan riski nedeniyle boşaltıldı. Yola düşen ağaç parçaları iş makineleriyle kaldırılırken sokak araç trafiğine kapatıldı ve mahallede elektrik kesintisi uygulandı.
Zonguldak'ta, Çaydamar Mahallesi'nde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 2 kişinin yaşadığı 2 katlı ev geçici olarak tahliye edildi. Toprak kayması sonucu yola düşen ağaç parçaları iş makineleriyle kaldırılırken, sokak araç trafiğine kapatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası bölgede toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve Zonguldak Belediyesi ekipleri sevk edildi. Heyelan riski nedeniyle 2 kişinin yaşadığı 2 katlı ev geçici olarak tahliye edildi. Ev sakinlerinin ise yakınlarına ait evde kalacağı belirtildi.
Toprak kaymasıyla birlikte dik yamaçtan kopan ağaç parçaları nedeniyle sokak, geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla ağaç parçaları kaldırıldı. Mahallede elektrik kesintisi uygulanırken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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