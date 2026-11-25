Zonguldak Ereğli'de sağlık yöneticileri, Milletvekili Bozkurt'a ziyaret gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'a, Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ertuğ Çetin ve Hastane Müdürü Mehmet Yılmaz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette merkezin çalışmaları, sağlık hizmetleri ve ihtiyaçlar değerlendirildi; Bozkurt teşekkür etti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ertuğ Çetin ve Hastane Müdürü Mehmet Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, hastanede yürütülen çalışmalar, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri ve hastanenin ihtiyaçları değerlendirildi. Milletvekili Saffet Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı Başhekim Ertuğ Çetin ve Hastane Müdürü Mehmet Yılmaz'a teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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