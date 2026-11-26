Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) akademisyenlerinin hazırladığı bilimsel çalışmada, coğrafi işaretle tescillenen Zonguldak kestane balının sağlık ve gastronomi turizmine kazandırılması amacıyla arıcılık temalı turizm rotalarının oluşturulması önerildi.

Bartın Üniversitesinde 19-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu'nda, BEUN akademisyenleri Cihat Çelik, Çağrı Alkan, Ender Büyükgüzel ile Sağlık turizmi konfederasyonu Akademik kurulu üyesi ve BEUN Biyoloji Bölümü, Turizm Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel'in hazırladığı "Zonguldak Sağlık Turizmi Açısından Kestane Balı; Coğrafi İşaretin Önemi" başlıklı çalışma ele alındı. Çalışmada kestane balının kimyasal bileşimi, sağlık alanındaki kullanım potansiyeli, ekonomik değeri ve bölgesel kalkınmadaki yeri incelendi.

Yaklaşık 40 bin kovandan yılda 350-400 ton bal üretiliyor

Sempozyumda sunulan verilere göre Zonguldak'ta yaklaşık 40 bin kayıtlı fenni kovan mevcut olup yılda 350-400 ton kestane balı üretiliyor. Kovan başına ortalama bal verimi 10 ile 18 kilogram arasında değişiyor. Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin 2020 yılı itibarıyla yaklaşık bin 300 kayıtlı üreticisi bulunuyor. Sunumda Karadeniz Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen analizlere de yer verildi ve Zonguldak kestane balının kalsiyum, potasyum, mangan ile bakır içeriğinin çiçek balına kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

Kestane balının sağlık turizmi potansiyeli incelendi

Mevcut bilimsel araştırmaların ele alındığı çalışmada, kestane balının içeriğindeki fenolik asitler, flavonoidler ve polifenollerin antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri üzerinde duruldu. Kestane balının, arı ve arı ürünlerinin sağlık alanında kullanımını kapsayan apiterapi bakımından potansiyel taşıdığı ifade edildi.

Araştırmacılar, pazarlama konusundaki eksikliklerin ürünün ekonomik değerini sınırlandırdığına işaret ederek, coğrafi işaret tescilinin üretici gelirlerinin artırılması, ürünün izlenebilirliği ve tüketici güveni açısından taşıdığı öneme değindi.

Arıcılık turizmi için rota önerisi

Zonguldak kestane balının turizm alanında da değerlendirilmesi önerisi, Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin başvurusu üzerine 21 Ağustos 2026 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1889 tescil numarasıyla menşe adı olarak tescillenmesinin ardından gündeme geldi. Çalışmada, arıcılık temalı turizm faaliyetlerine kestane ormanları ile kestane ağaçlarının çiçeklenme dönemlerinin konu olabileceği belirtildi. Balmumu, propolis, polen ve arı sütü gibi ürünlerin üretiminin de kırsal ekonomiye katkı sağlayabileceği ifade edildi. Sanayi yapısı madenciliğe dayanmasıyla bilinen Zonguldak'ta arıcılığın, kırsal kesimde yaşayan aileler açısından alternatif gelir ve istihdam kaynağı olduğu kaydedildi.

Arı kovanlarına zarar veren güve araştırılıyor

Sempozyumda ayrıca BEUN bünyesinde, arıcılık sektörüne zarar veren büyük balmumu güvesine (Galleria mellonella) yönelik yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında bilgi verildi.

Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve ekibinin çalışma yürüttüğü zararlının larvalarının peteklerdeki balmumu ve poleni tükettiği, kovan hijyenini bozarak arı kolonilerinin yok olmasına ve ekonomik kayıplara yol açtığı belirtildi. Balda kimyasal kalıntı oluşmasını önlemek amacıyla zararlıyla mücadelede fizyolojik ve biyolojik yöntemler üzerinde durulduğu araştırmalarda ifade ediliyor.

Büyükgüzel, çalışmalara katkı sağlayan ZAYBİR yetkililerine teşekkür etti.