KPSS ortaöğretim sonuçları erişime açıldı: Sorgulama kimlik numarası ve şifreyle yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 25 Ekim'de yapılan ortaöğretim oturumunda değerlendirme süreci sona erdi. ÖSYM'nin duyurusuna göre sınava giren adaylar, puanlarını belge.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak öğrenebiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
SONUÇLARA NASIL ERİŞİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://belge.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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