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Zabıtalar her yerde aynı. Güçlülere gidemiyorlar, zavallı geçimini temin etmek için çorap veya mendil satan fakirlere diş geçiriyorlar. Sen Belediye olarak, fakirin karşısına değil, git bakalım süpermarketteki kanunduzluklsrı denetle. Aslınfa bunun ilk suçlusu Belediye Başkanları. Zabutalarını toplayıp garibanlara değil, halkı soyan, sahte mal üretenlere gidin dese bu böyle olmaz. Bir belediye yapmıştı, bu şekilde maişeti için bu soğukta sokaklarda saatlerce iki üç parça ürün satanların mallarını almakmyerine, onlara satış yapabileceği tezgahlar veriyordu. Seçim zamanı olsa, hemen değişirler.

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