Marvel'ın "Agents of S.H.I.E.L.D." dizisinde rol alan ve profesyonel beyzbol kariyerinin ardından oyunculuğa adım atan Lance Broadway'in ani ölümü, Hollywood ve spor dünyasında üzüntüye neden oldu. ABD'nin Teksas eyaletinde 17 Kasım'da bir apartmanın merdivenlerinde cansız bedeni bulunan 43 yaşındaki oyuncunun, hayatını kaybetmeden günler önce yaptığı son Instagram paylaşımı dikkat çekti.

SON PAYLAŞIMINI YEĞENİNE AYIRMIŞ

Lance Broadway'in 7 Kasım'da yaptığı son paylaşımda, yeğeninin futbol maçından fotoğraflara yer verdiği ortaya çıktı. Küçük kızın pembe ceketi ve güneş gözlükleriyle sahadaki görüntülerini paylaşan Broadway, yeğenine duyduğu sevgiyi ve hayranlığı esprili sözlerle dile getirdi.

Ünlü oyuncu, paylaşımında yeğeninin yalnızca futbol oynamaya gelmediğini, tarzıyla da dikkat çektiğini belirterek "Daha maç başlamadan kazandık" ifadelerini kullandı.

Broadway'in ölümünden yalnızca 10 gün önce yaptığı bu paylaşım, hayatını kaybetmesinin ardından yeniden dikkat çekti.

APARTMAN MERDİVENLERİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

43 yaşındaki oyuncu, 17 Kasım'da Dallas kentindeki Lemmon Avenue üzerinde bulunan bir apartman kompleksinin dış merdivenlerinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine saat 18.42 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, Broadway'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dallas polisi, oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken Dallas Adli Tıp Kurumu henüz kesin ölüm nedenini açıklamadı. Olayın hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin incelemeler sürüyor.

MARVEL DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI

Lance Broadway, oyunculuğa başlamadan önce Amerikan Beyzbol Ligi'nde Chicago White Sox ve New York Mets takımlarında forma giydi. Spor kariyerini noktaladıktan sonra Hollywood'a yönelen Broadway, 2013 yapımı "Olympus Has Fallen" filminde Gizli Servis ajanı O'Neil karakterini canlandırdı.

Gerard Butler ve Morgan Freeman gibi yıldızlarla aynı yapımda rol alan oyuncu, daha sonra Marvel'ın "Agents of S.H.I.E.L.D." dizisinin yanı sıra "Lucifer" ve "Colony" gibi televizyon projelerinde de yer aldı.

Son yıllarında genç beyzbolculara antrenörlük yapan Broadway'in ölümü, ailesini, eski takım arkadaşlarını ve yetiştirdiği sporcuları yasa boğdu.