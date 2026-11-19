Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde hijyen, temizlik, ekmek gramajı, ürünlerin muhafaza koşulları ve son kullanma tarihleri incelendi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun da katıldığı denetimlerde işletmelerin üretim alanları, çalışma ortamları ve satış bölümleri kontrol edildi.

Denetimlerde özellikle ekmeklerin gramajları ile üretim ve satış alanlarının hijyen durumu mercek altına alındı. Ekipler ayrıca işletmelerde kullanılan malzemelerin uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediğini ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Hijyen ve gramajlar kontrol edildi

Günlük tüketimde önemli bir yere sahip olan ekmeğin sağlıklı koşullarda üretilmesini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, üretim tezgahları, ekipmanlar, depolama alanları ve işletmelerin genel temizliği de incelendi.

Denetimler sırasında hijyen ve temizlik kurallarına uygun hareket etmediği belirlenen bir fırın işletmesine 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı. Bazı işletmelerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla işletme sahiplerine 3 gün süre verildi.

Süre sonunda söz konusu işletmelerin ekipler tarafından yeniden kontrol edileceği bildirildi.