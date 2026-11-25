Mersin'de hasta ve yaralı halde bulunan 5 deniz kaplumbağası, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanları olan Akdeniz'in sularına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından sahillerde hasta ve yaralı halde bulunan deniz kaplumbağaları, koruma altına alınarak tedavi edildi. Çeşitli nedenlerle yaralanan ve hastalanan 4 caretta caretta ile 1 yeşil deniz kaplumbağasının tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı. Sağlıklarına kavuşan kaplumbağalara, kimlik ve tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi de yapıldı.

Yaşları 3 ay ile 20 arasında değişen 5 deniz kaplumbağası, Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Tabiat Parkı sahiline getirildi. Mersin Valisi Atilla Toros, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, DKMP Adana 7'nci Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, protokol üyeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda kaplumbağalar tek tek denize bırakıldı.

BUGÜNE KADAR 73 DENİZ KAPLUMBAĞASI TEDAVİ EDİLEREK DENİZE BIRAKILDI

Mersin Valisi Atilla Toros, kentin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve zengin ekosistemin korunması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Mersin'in denizleri, kumsalları ve kıyılarıyla önemli bir doğal zenginliğe sahip olduğunu belirten Vali Toros, "Bu biyoçeşitliliği, zengin ekosistemi korumakla alakalı bir kararlılığımız var. Bu kararlılığımızı hem denizimizde hem kumsallarımızda, kıyılarımızda hem de çevreyle alakalı bütün konularda sürdürmeye devam ediyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz, Mersin'de bulunan merkezimizle kıymetli bir çalışma yürütüyor" dedi. Öğrencilerle birlikte önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Toros, bugüne kadar merkezde 73 deniz kaplumbağasının tedavi ve rehabilitasyonunun tamamlanarak yeniden denize bırakıldığını, 3 kaplumbağanın ise tedavisinin devam ettiğini anlattı.

EN BÜYÜK TEHLİKE OLTA VE BALIKÇI AĞLARI

Dünyada 7 deniz kaplumbağası türünün bulunduğunu, bunlardan 5'inin Akdeniz havzasında yaşadığını belirten Vali Toros, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının Mersin kıyılarında önemli yuvalama alanlarına sahip olduğunu vurguladı. Deniz kaplumbağalarının uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altında bulunduğunu hatırlatan Toros, yaralanmaların önemli nedenleri arasında balıkçı ağlarına takılma ve olta yutma vakalarının yer aldığını söyledi. Vali Toros, "Zaman zaman biyolojik birtakım rahatsızlıkları meydana gelebiliyor. Ancak asıl olarak maalesef ağlara yakalanma, olta yutma ve birtakım yaralanmalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Özellikle 2011'li yıllarda kafa travmasıyla çok sayıda deniz kaplumbağası merkezimize getirilirken, yapılan farkındalık ve eğitim çalışmalarıyla bu vakaların azaldığını görüyoruz. Son dönemlerde hastalık nedeniyle getirilen deniz kaplumbağalarının yanı sıra olta ve ağ kaynaklı yaralanmalar da yaşanabiliyor" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALARIN DENİZE DÖNÜŞÜNE TANIKLIK ETTİ

Deniz kaplumbağalarının yeniden doğal yaşamlarına kavuştuğu programa katılan öğrenciler de kaplumbağaları yakından görmenin ve denize bırakılmalarına eşlik etmenin mutluluğunu yaşadı.