Fethiye'deki off-road şenliğine 54 araç katıldı, sürücüler çamurda zor anlar yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye Belediyesi ve odaların öncülüğünde Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen Geleneksel Off-Road Şenliği'ne Muğla ve farklı illerden 54 araç katıldı. Sürücüler çamurlu etaplarda zor anlar yaşadı, etkinlik sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Geleneksel Off-Road Şenliği düzenlendi.
Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde kentteki çok sayıda esnafın desteğiyle Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen etkinliğe, Muğla'nın yanı sıra farklı illerden 54 araç katıldı.
Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu. Bazı sürücüler, araçlarının çamura saplanmasıyla zor anlar yaşadı. Çok sayıda izleyici gösterileri ilgiyle izledi.
Etkinliğin sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaynak: AA
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