İşitme Engelli Güreş Milli Takımı Başantrenörü Yücel Ünsal, 2026 Avrupa Şampiyonası'na 48 sporcuyla geldiklerini belirterek, büyüklerde 10 sıkletin 8'inde altın madalya hedeflediklerini söyledi.

İşitme engelli milli güreşçiler, başantrenör Ünsal yönetiminde Ermenistan'ın Kotayk bölgesinde bulunan Tsaghkadzor kentindeki spor kompleksinde antrenmanlarını sürdürüyor. Ünsal ile olimpiyat (Deaflympics) şampiyonu milli güreşçi Muhammet Akdeniz, antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güreşe 9 yaşında başlayan ve 30 yaşına kadar sporcu olarak devam eden Yücel, sporculuk döneminde dünya şampiyonalarında dereceler elde ettiğini, güreşin hayatının merkezinde yer aldığını anlattı.

Sporculuktan sonra 2015 yılından bu yana işitme engelli güreşçilerle çalıştığını dile getiren Yücel, "Çocukların geliştiğini görmek, başarılarına tanık olmak bizi çok mutlu ediyor. Sporcuyken özellikle bayrağı göndere çektirdiğin zaman tarifi olmayan bir mutluluk yaşıyorsun." dedi.

Yücel, "Sporcularımızla takım halinde de dünya şampiyonu olduk. Ondan öncesinde dünya ikincisi olduk." diye konuştu.

"Büyüklerde 10 sıkletin 8'inde altın madalya bekliyoruz"

2026 Avrupa Şampiyonası için hazır olduklarını vurgulayan Yücel, "Şampiyonaya 48 sporcuyla geldik, uzun zamandır kamplardayız. Sporcularımızın form durumu çok iyi. Hedeflerimiz yüksek, büyüklerde 10 sıkletin 8'inde altın madalya bekliyoruz. Daha önce bunu başardık, tekrar yapacağımıza içtenlikle inanıyorum. Diğer ikisinin de en kötü ikinci olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, organizasyonda 20 ve üzerinde madalya kazanmayı beklediklerini dile getirdi.

"Muhammet'in tekrar şampiyon olacağına inanıyorum"

Olimpiyat (Deaflympics) şampiyonu milli güreşçi Muhammet Akdeniz'i küçük yaşlardan bu yana tanıdığını ve uzun yıllardır antrenörlüğünü yaptığını da anlatan Yücel, sporcusunun kariyerine ilişkin de şöyle konuştu:

"Muhammet, çok küçük yaştan beri tanıdığım bir sporcu. Olimpiyat şampiyonu. Muhammet ile İstanbul'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda, Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birlikte şampiyon olduk. Muhammet, iki kez dünya, iki kez de Avrupa şampiyonu oldu. Buraya da bir kez daha Avrupa şampiyonu olmaya geldi."

Yücel, Muhammet'in çok özveriyle çalıştığını anlatarak, "2027'de Ankara'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da tekrar şampiyon olacağına inanıyorum." dedi.

Milli takım başantrenörü Yücel, kendilerine verilen destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel'e teşekkür etti.

Muhammet: "Tek hedefim, İstiklal Marşı'mızı okutmak"

Ermenistan'da 3. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etmek için mindere çıkacak olimpiyat (Deaflympics) şampiyonu Muhammet Akdeniz de güreşe 10 yaşında başladığını, kariyerinin ilk döneminde işitme engeli olmayan sporcularla güreştiğini, daha sonra antrenörlerinin kendisini işitme engelliler kategorisine yönlendirdiğini anlattı.

Ayrıca ASKİ Spor Kulübü sporcusu olan 31 yaşındaki Muhammet Akdeniz, grekoromen güreşte 2013 yılında 18 yaşındayken ilk kez Deaflympics'e katıldığını, 2'şer dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra olimpiyat şampiyonluğu da kazandığını söyledi.

2026 Avrupa Şampiyonası'na tekrar zirve hedefiyle geldiğini vurgulayan Muhammet, "Ermenistan'a şampiyonluk hedefiyle geldim. Hocalarımız bizi büyük bir özveriyle çalıştırdı. Bizi inandırdılar. İlk antrenmandan son antrenmana kadar sadece şampiyonluk konuştuk, başka hiçbir düşüncemiz yok. Tek hedefim, İstiklal Marşı'mızı okutmak." şeklinde konuştu.

2027'de Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda da zirvede yer alıp altın madalyayı oğlu Atlas Akdeniz'e hediye etmeyi istediğini dile getiren Muhammet, şunları kaydetti:

"Ankara'daki Dünya Şampiyonası'nda da hedefim yine zirve. Yeni çocuğum oldu. Türk halkının önünde çocuğumla birlikte o minderde Türk bayrağıyla dolaşmak bu hayattaki en büyük hayalim. Oğlum Atlas Akdeniz, o da şu an evde beni bekliyor. Ona soruyorlar 'Baban nereye gitti?' diye, elini kaldırıyor, güreş yaptığımın farkında. Çok dua ediyorum, inşallah ona altın madalya götürebilirim."

Oğlunun da güreşçi olmasını isteyip istemediğine ilişkin ise Muhammet Akdeniz, "Elimden gelen her şeyi yaparım. Dayısı güreşçi, babası güreşçi. Ailece güreşçiyiz. Kendi isterse şartlar hazır. Bizi yalnız bırakmayan çok sevdiğimiz hocalarımız da var." şeklinde görüş belirtti.