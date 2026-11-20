Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin deniz kaplumbağalarının yaşamını tehdit ettiğini bildirdi.

Kaska, COP31 kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pavilyonu'nda düzenlenen "Küresel İklim Değişikliği ve Deniz Kaplumbağaları" başlıklı panelde, Akdeniz'de yaşayan deniz kaplumbağalarının ekosistemin korunmasındaki rolünü anlattı.

Akdeniz'de caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvaladığını belirten Kaska, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışlarının yavruların cinsiyet oranlarını etkilediğine dikkati çekti.

Kuluçka dönemindeki kum sıcaklığının yavruların cinsiyetini belirlediğini aktaran Kaska, Akdeniz'deki deniz kaplumbağası popülasyonunun yaklaşık yüzde 80'inin dişilerden oluştuğunu kaydetti.

Kaska, deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı erozyonunun yuvalama alanlarını daralttığını, plastik atıkların ve mikroplastiklerin de kaplumbağaların yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Akdeniz'de her yıl yaklaşık 132 bin deniz kaplumbağasının balıkçılık faaliyetleri sırasında ağlara takıldığını belirten Kaska, bunların 30 bin ila 40 bininin hayatını kaybettiğine ilişkin tahminleri paylaştı.

Bu kayıpların azaltılması için balıkçı ağlarında LED ışıklar kullanılması, paragatlarda dairesel iğnelerin tercih edilmesi ve trol ağlarına kaplumbağa dışlama cihazları takılması gibi yöntemlerin uygulandığını aktaran Kaska, deniz kaplumbağalarının uydu vericileriyle takip edilmesinin de önem taşıdığını vurguladı.

Kaska, yavru kaplumbağaların denize kendi başlarına ulaşmalarının hayatta kalma şanslarını artırdığını, bu nedenle insan müdahalesiyle doğrudan denize taşınmamaları gerektiğini bildirdi.

Deniz kaplumbağalarının yaklaşık 25 yılda üreme olgunluğuna ulaştığına dikkati çeken Kaska, koruma çalışmalarının uzun yıllar kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de ilgili bakanlıklar ve uluslararası ortaklarla yaklaşık 30 yıldır yürütülen çalışmalar sayesinde son 10 yılda yuva sayılarında yüzde 10 ila 20 artış sağlandığını aktaran Kaska, bu gelişmenin doğanın korunması için sürdürülen çalışmaların önemini ortaya koyduğunu ifade etti.