Selçuk Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile özel sektör işbirliğiyle başlatılan projeyle, Akdeniz Bölgesi'ndeki organik tarım alanlarından elde edilecek faydalı bakterilerle iklim değişikliğine dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası platforma taşınan 36 aylık projede, 8 ilde organik yetiştiricilik alanlarından alınacak 420 toprak örneğinden 10 bine yakın farklı bakteri çeşidi elde edilmesi planlanıyor.

Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, TAGEM'e bağlı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ve özel sektör paydaşlığında, sebze, meyve, tahıl, baklagil ve süs bitkilerini kapsayacak çalışmada, özellikle sıcaklık, kuraklık ve hastalık gibi stres koşullarına karşı bitki direncini artırabilecek yerli bakteri türleri izole edilecek.

Laboratuvar ve sera ortamında etkinliği test edilecek bakterilerden, başarılı sonuç verenler arazi denemelerine taşınarak tekli veya birden fazla mikroorganizmanın bir arada bulunduğu biyolojik ürün prototiplerine dönüştürülecek.

"Yerli ve milli standartlarda yeni bakterilerimiz olacak"

Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, AA muhabirine, Türkiye'nin iklim ve ekolojik koşullarına uyumlu, bitki sağlığını ve ürün kalitesini destekleyen biyolojik numuneler geliştireceklerini söyledi.

Halihazırda 20 bin bakteri koleksiyonuyla İç Anadolu Bölgesi'nde benzer projeler yürüttüklerini belirten Baştaş, elde ettikleri birçok başarılı sonucun, bu projenin başarı oranını da "kesin"e yaklaştırdığını dile getirdi.

Çok geniş kapsamlı bir bakteri koleksiyonu elde etmeyi öngördüklerini anlatan Baştaş, şöyle konuştu:

"Bu bakteriler temiz ve güzel alanlardan elde edileceği için iklim değişikliğine uyum kapsamında yani sıcaklık ve kuraklık başta olmak üzere bunlara adapte olabilecek, bitki direncini sağlayabilecek bakterileri elde etmeyi bekliyoruz. Bir gübre nasıl bitkinin verimini artırıyorsa bu bakterilerin kullanımıyla da verim ve kalite artışı sağlanabiliyor. Aynı zamanda hastalıklara karşı, diğer farklı stres koşullarına karşı direnç sağlıyorlar. En büyük beklentimiz yine yerli ve milli standartlarda ülkemize özel, ülkemiz topraklarından izole ettiğimiz yeni bakterilerimiz olacak."

"Bakterilerin birbiriyle genetik ilişkilerini ortaya çıkaracağız"

Baştaş, projenin sadece bilimsel çalışma olarak kalmaması ve çiftçilere ulaştırılabilmesi noktasında da özel sektörle işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Araştırmanın amacının sadece bakterileri bulmak olmadığına dikkati çeken Baştaş, "Projemizi benzer çalışmalardan ayıran en önemli özelliği, bakterilerin daha toprak aşamasında, toprağın içindeyken genetik analizlerle birbiriyle genetik ilişkilerini ortaya koymak. Bu tür çalışmalar ülkemizde daha yeni başladı. Buna çok ihtiyacımız var. Çünkü bir mikroorganizmanın bulunduğu toprakta diğer mikroorganizmalarla, iyi mi, kötü mü, nasıl etkileşim göstereceğini bilmek durumundayız." ifadesini kullandı.