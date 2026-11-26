Mersin'de yaşayan Figen Cömert Karteper'in, Fenerbahçe taraftarı eşi ve çocuklarına sürpriz yapmak amacıyla 26 yıl önce sarı-lacivert renklere boyattığı ev, görenlerin ilgisini çekiyor. Fenerbahçe Spor Kulübünün ambleminin de yer aldığı evin renkleri, ailenin takım sevgisi sayesinde yıllardır muhafaza ediliyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki sarı-lacivert renkli ev, mahalleden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Herhangi bir takımı tutmayan Figen Cömert Karteper, 2000 yılında iş için İstanbul'a giden koyu Fenerbahçe taraftarı eşi Hüseyin Karteper ve çocuklarına sürpriz yapmak üzere evlerinin dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı. İstanbul'dan döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük mutluluk yaşayan Hüseyin Karteper ve ailesi, aradan geçen 26 yılda evin renklerini değiştirmedi. Her 3-4 yılda bir boyanarak renkleri tazelenen ve üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübünün amblemi bulunan ev, vatandaşların fotoğraf çektirdiği bir yer haline geldi.

"Babadan kalma miras bize Fenerbahçelilik"

Figen Cömert Karteper'in oğlu Alper Karteper, evlerinin sarı-lacivert renklere boyanma öyküsünü anlattı. "Bu evde doğdum büyüdüm. Bize dededen babaya kalma miras, Fenerbahçeliyiz. Biz İstanbul'a iş üzerine gitmiştik, bir 15-20 gün orada kalacaktık. Babam da çok koyu Fenerbahçeli olunca annem ona bir sürpriz yapmak istemiş ve binayı sarı-lacivert boyatmış. Biz geldiğimizde çok sevdik. 2000 yılından beri de burası bu şekilde" dedi.

"2000 yılından beri 3 senede bir bu şekilde renk tazelenip boyanıyor"

Karteper, evin vatandaşlardan farklı tepkiler gördüğünü ve pek çok kişinin burada fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Geldik, gördük, şok olduk. Babam çok sevindi. 2000 yılından beri de 3 senede bir bu şekilde renk tazelenip boyanıyor. Görenler çok seven de oluyor, çok sevmeyen de oluyor. Özellikle Mersin İdmanyurdu taraftarları var, onlar pek hoş karşılamıyor. Hani 'Şehrin takımı varken neden bu renk?' diye soruyorlar. Biz tabii ikisini de seviyoruz ama kalbin üstünde duran Fenerbahçe oluyor. Çok fazla fotoğraf çekilen var. Fotoğrafını çekip paylaşanlar oluyor sosyal medyada, 'Bu ev kimin?' diye ifadeler kullanılıyor" diye konuştu.

Alper Karteper, evin adres tariflerinde dahi konum olarak kullanıldığını belirterek, insanların bölgede herhangi bir yeri tarif ederken 'sarı-lacivertli binanın sağında, solunda, arkasında' biçiminde anlatımlar yaptığını ifade etti.

"Onların mutluluğu bana yetti zaten"

Eşini ve çocuklarını mutlu etmek amacıyla evi sarı-lacivert renklere boyattığını anlatan Figen Cömert Karteper, "Takım tutmam ama çocuklarımı ve eşimi mutlu etmek için böyle bir şey düşündüm, yaptım. Çok mutlu oldular, aşırı mutlu oldular. Onların mutluluğu bana yetti zaten. Onlar iyi ki varlar" şeklinde konuştu.