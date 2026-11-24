Mersin'de 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şüphelilere yönelik merkez Akdeniz ilçesinde operasyon düzenledi. Ekiplerin baskın yaptığı bir adreste yapılan aramada, 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek, 4 simkart yuvası ile uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca, operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 87 kişiyi yaklaşık 7,5 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.