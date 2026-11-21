Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ortadoğu'da, Kafkaslar da, Akdeniz'de, Balkanlar'da, var olan krizlerin küçük çaplı sarsıntılarını esas alıp, bunların daha fazla büyümesini neler önleyebilir noktasında çok ciddi çalışmalarımız var. Paydaşlarımız, ortaklarımız, diğer ülkeler bunu farkındalar. Türkiye, sahip olduğu gücü ve etkiyi sürekli barışın ve istikrarın onu sürekli aranan bir aktörü haline getiriyor. Türkiye'nin ürettiği dış politika kavramlarını başka coğrafyalar kullanmaya başladı" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber'de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk oldu. Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Suriye'de nüfusun ülkesine dönmesinin ve ülkelerin Suriye ile iş birliği yapmasının önemine ve Suriye'ye özellikle ABD tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılmasına vurgu yaptı. SDG meselesine de değinen Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki sorunu Suriye'de de uyguladığını, İsrail'in güçlü komşu görmek istemediğine dikkat çekti. Bakan Fidan, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin 3 büyük kabileye ayrıldığını, 2'sinin Suriye hükümetinin arkasında olarak anti-İsrail olduğunu ancak birinin İsrail tarafından desteklendiğini ve bunların Suriye ordusuna bir provokasyon arayışında olduğunu belirtti.

"Ticari, sanayi ve altyapıya yönelik ne kadar hedef varsa artık savaşın bir parçası olmuş durumda"

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin Bakan Fidan, Karadeniz'de devam eden savaşın Türkiye'ye ait gemileri de etkilediğini belirterek, "Savaş o kadar şiddetli bir hale geldi ve yayıldı ki, biz bunları her programa çıktığımızda yaygınlaşma riskini söylüyorduk. Özellikle Rusya, kendisi içeride vurulduğu sürece Ukrayna ve etrafında hedef tanımayacağını söylüyor. Rusya hedef kesmeyince, Ukrayna'da saldırıyor. Dolayısıyla şuanda ticari, sanayi ve altyapıya yönelik ne kadar hedef varsa artık savaşın bir parçası olmuş durumda" şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na da vurgu yaparak, "Biz, bölgemiz için gerçekten sorun çözecek, fonksiyonel olması için daha önce denenmemiş yöntemleri denemek için çok şükür iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Mekke Savunma İttifakı, Bölgesel Dörtlü, Gazze Sekizli Grubu, bunlar daha önce olmayan şeyler. İslam İşbirliği Teşkilatına mensup 50 üye var. Bu ülkelerin ulus devleti olduklarını unutmamak lazım. Ulus devletleri nasıl işbirliği yaparlar, bunun hem dünyadaki modellerine bakarak, hem de bizim kendimizin geliştireceği modelleri esas alarak ortaya koymamız mümkündür" dedi.

"Türkiye, sahip olduğu gücü ve etkiyi sürekli barışın ve istikrarın onu sürekli aranan bir aktörü haline getiriyor"

Bölgedeki krizleri ön görüp ona göre tedbir almanın önemine de vurgu yapan Bakan Fidan, "Krizler ortaya çıkmadan öngörüp, gerekli mekanizmaları kullanmak gerekiyor. Depremde olduğu gibi, sarsıntı olsa da, hasarı azaltmanız, kaybı azaltmanız mümkün. Şu anda, Ortadoğu'da, Kafkaslar da, Akdeniz'de, Balkanlar'da, var olan krizlerin küçük çaplı sarsıntılarını esas alıp, bunların daha fazla büyümesini neler önleyebilir noktasında çok ciddi çalışmalarımız var. Paydaşlarımız, ortaklarımız, diğer ülkeler bunu farkındalar. Türkiye, sahip olduğu gücü ve etkiyi sürekli barışın ve istikrarın onu sürekli aranan bir aktörü haline getiriyor. Türkiye'nin ürettiği dış politika kavramlarını başka coğrafyalar kullanmaya başladı. Hem siyaset, hem pratik açıdan baktığımızda devlet yönetimi açısından, dengede götürmemiz gereken konular var. Dış politika çok kolay bir şekilde hamasetin konusu olabiliyor. Bu kadar kritik ve stratejik bir alanda, siz aslında duygusal bir yönetimle iş yapabiliyorsunuz ve bu krize götürebiliyor. Bu yapay zeka oyunu gibi yürütülebilecek bir oyunda değil. Türkiye gibi bir ülkede bu kadar uzun iktidarın olması, sadece Türkiye için değil, bölge için de bir rahmet. Bölgenin stratejik röntgeninin çekip, teşhisini yapıp bir şeyler yapabiliyorsunuz. Tarihten ders çıkartıp, geleceğe gitmek gerekiyor" diye konuştu.

"Gazze'deki sıkıntının durması ve insani yardımın ulaştırılması lazım"

Bakan Fidan açıklamalarını devamında, "Herkes Yemen meselesini yakından takip ediyor, Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece bilge bir lider. Milli Savunma Bakanlığımız, İstihbarat Teşkilatlarımız, hangi konuyu hangi şekilde değerlendireceklerini biliyorlar. Biz artık savaş nedir bilen bir milletiz. Savaş bizim işimiz, çok savaştık. Konu savaşmaya gelince, soru bildiğimiz yerden çıkar merak etmeyin. ABD'nin İran'a saldırma meselesi asla olmaz. Bunun olmaması için kim ne yapabiliyorsa yapsın. İsrail'in bölgeye yayılma politikası yanlış, iki devletli çözüm olmadan bölgeye barış gelmesi imkansız. Bir an önce barışın gelmesi, Gazze'deki sıkıntının durması ve insani yardımın ulaştırılması lazım. Suriye'deki istikrarın devam etmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, belli başlı kritik geçiş noktalarının rehin alınan yerlerden olarak çıkarılması gerekiyor" dedi.

"Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var"

Vize serbestisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, vize serbestisinin hayata geçirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Avrupa Birliği bunun farkında, buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Bunun meclisten geçirilmesi gerekiyor, bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Kurumlar arası çalışmalar da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bitmiş durumda. Yazın hazırladığımız taslaklar, Avrupalılarla kritik düzeyde konuşuluyor. Türkiye-Afrika Zirvesi önemli bir program" ifadelerini kullandı.