İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Yalova Kılıç Kavşağı mevkisinde 5 otomobil, bir otobüs ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa istikametinde, Kılıç Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 5 otomobil, bir otobüs ve bir tır henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Altınova ve Çiftlikköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada toplam 11 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.