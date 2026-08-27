Meta'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra Türkiye'de...Tarih belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meta'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra Türkiye'de...Tarih belli oldu

Meta\'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra Türkiye\'de...Tarih belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’de sosyal medyanın çocuklara olumsuz etkileri nedeniyle açılan davalarda 18 milyar dolara kadar çıkabilecek bir uzlaşmaya varan Meta, sistemi tamamen değiştirecek. Anlaşma, şirketin genç kullanıcıların platformlarda geçirdiği süreyi ve bazı özellikleri sınırlayan kapsamlı değişiklikler de öngörüyor.

Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin ABD’de açılan davalarda, 18 milyar dolara kadar çıkabilecek tarihi bir uzlaşmaya vardı. Anlaşma, şirketin genç kullanıcıların platformlarda geçirdiği süreyi ve bazı özellikleri sınırlayan kapsamlı değişiklikler de öngörüyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK TUTAR

New York Times’ın haberine göre Meta, ABD’deki eyaletlerle yaptığı anlaşma kapsamında ilk aşamada yaklaşık 12 milyar dolar ödeyecek. Tutar, TikTok ve YouTube’un da benzer koşulları kabul etmesi halinde 17 milyar doları aşabilecek. Bunun, teknoloji şirketlerinin eyaletlere ödediği en yüksek tutarlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

META, YÜZDE 70'İNİ ÖDEYECEK

Wall Street Journal’ın haberine göre de uzlaşmanın toplam değeri 18 milyar dolar olarak hesaplanırken Meta, tutarın yüzde 70’ini ödeyecek. Kalan yüzde 30’a denk gelen yaklaşık 5.3 milyar dolarlık bölüm ise TikTok ve YouTube’un gençlere yönelik benzer kullanım sınırlarını kabul ederek eyaletlerle anlaşmasına bağlandı.

Meta'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de...Tarih belli oldu

ÇOCUKLAR İÇİN GÜNLÜK 2 SAAT SINIRLAMASI

Anlaşma, Meta’nın ürün tasarımında da önemli değişiklikler getiriyor. 18 yaş altı kullanıcılar için Instagram ve Facebook’ta varsayılan günlük iki saatlik kullanım sınırı uygulanacak. Gece yarısı ile 06.00 arasında erişimi engelleyen “gece modu” ile okul saatlerinde bildirimleri kapatan düzenlemeler devreye alınacak. Yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolleri güçlendirilirken güzellik filtreleri ve beğeni sayılarına ilişkin bazı özellikler de sınırlandırılacak.

ZUCKERBERG'İN İFADESİ ALINACAK

Financial Times’ın haberine göre ise Meta anlaşma kapsamında herhangi bir kusur kabul etmiyor ve uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkeme onayı gerekiyor. Şirket, anlaşmaya bağlı yaklaşık 10 milyar dolarlık hukuki gider yazacağını bildirdi. Oakland’daki davada eyaletler Meta’dan yaklaşık 200 milyar dolar talep ediyordu. Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in de ifade vermesi bekleniyordu.

Meta'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra Türkiye'de...Tarih belli oldu
Meta CEO’su Mark Zuckerberg

TİKTOK VE YOUTUBE YÜZDE 30'UNU ÖDEYECEK

Uzlaşmanın dikkat çeken yönlerinden biri, Meta’nın ödeyeceği tutarın bir bölümünün rakiplerinin atacağı adıma bağlanması. WSJ ve FT’ye göre yaklaşık 5.3 milyar dolarlık ek ödeme, TikTok ile YouTube’un da genç kullanıcılar için süre sınırı, yaş doğrulama ve benzeri güvenlik önlemlerini kabul ederek eyaletlerle anlaşması halinde devreye girecek.

Meta'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra Türkiye'de...Tarih belli oldu

SIRA TÜRKİYE'DE: YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Meta’nın ABD’de vardığı uzlaşma, çocukların sosyal medyadaki güvenliğini küresel ölçekte yeniden tartışmaya açtı. Türkiye’de de yeni koruma mekanizmaları 1 Kasım’da yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almak zorunda olacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklara ise ayrıştırılmış hizmet sunulacak. Ebeveyn kontrolü getirilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Mark Zuckerberg, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Kısıtlama, Facebook, Mahkeme, YouTube, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Meta'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra Türkiye'de...Tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak 350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak
Eşinin ısrarıyla hayatı değişti Emekli imam “süper meyve“ üreticisi oldu Eşinin ısrarıyla hayatı değişti! Emekli imam "süper meyve" üreticisi oldu
9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor 9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor
Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı kıskıvrak yakalandılar Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?
Komşu kavgası kanlı bitti Eski muhtar kurtarılamadı Komşu kavgası kanlı bitti! Eski muhtar kurtarılamadı
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

09:06
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı Nepal’deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
09:06
Binlerce tweet attılar Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için “O olmasaydı kazanamazdık“ diyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
08:51
İsrail iki ülkeye birden saldırdı Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
08:31
Dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü
08:16
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
08:15
Aziz Yıldırım’ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
07:54
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü Tünel görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü! Tünel görüntüleri ortaya çıktı
03:58
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü Sokak savaş alanına döndü
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü! Sokak savaş alanına döndü
02:42
Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti Dakikalar sonra 112’yi aradı
Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti! Dakikalar sonra 112’yi aradı
02:27
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı Tablo sandığından da kötü
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü
00:56
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 09:25:27. #7.13#
SON DAKİKA: Meta'ya dev kısıtlama! Şimdi sıra Türkiye'de...Tarih belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement