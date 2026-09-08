Kiev'de güvenlik gerekçesiyle toplu etkinlikler perşembe günü yasaklandı - Son Dakika
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Kiev'de güvenlik gerekçesiyle toplu etkinlikler perşembe günü yasaklandı

Kiev\'de güvenlik gerekçesiyle toplu etkinlikler perşembe günü yasaklandı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle perşembe gününden itibaren toplu etkinliklere kısıtlama getirilecek. Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sığınağı bulunmayan alanlarda eğlence ve spor faaliyetlerinin geçici olarak yasaklandığını açıkladı.

KİEV, 8 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mevcut güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle perşembe gününden itibaren toplu etkinliklere kısıtlamalar getirilecek.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko pazartesi günü yaptığı açıklamada, açık alanlarda ve sığınağı bulunmayan binalarda tüm eğlence, fiziksel aktivite ve spor faaliyetlerinin geçici olarak yasaklanacağını belirtti.

Kiev Devlet İdaresi'nin günün erken saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, başkentte olası uzun süreli elektrik kesintileri ve diğer acil durumlara karşı gıda ve içme suyu stokları oluşturuldu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kiev'de güvenlik gerekçesiyle toplu etkinlikler perşembe günü yasaklandı - Son Dakika

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