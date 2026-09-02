Kripto sektöründen SEC'e ortak çağrı: Bir konuda ayrıştılar - Son Dakika
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Kripto sektöründen SEC'e ortak çağrı: Bir konuda ayrıştılar

Kripto sektöründen SEC\'e ortak çağrı: Bir konuda ayrıştılar
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Kripto sektörünün önde gelen isimleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) yeni nesil borsa yatırım fonlarına (ETF) toplu bir kısıtlama getirmemesini istedi. Grayscale, a16z ve Kripto İnovasyon Konseyi (CCI), ürünlerin tek bir kategori gibi ele alınması yerine kendi risk parametrelerine göre değerlendirilmesini savundu.

Üç kuruluş da mevcut kuralların korunmasını istiyor. Taraflar, menkul kıymet olmayan varlıklar tutan ürünleri otomatik olarak 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası çerçevesine sokabilecek sınıflandırma değişikliklerine karşı çıktı.

Mektuplar 31 Ağustos tarihini taşıyor. SEC bunları, yeni nesil ETF'lere ilişkin 60 günlük kamuoyu görüşü döneminin kapanışına doğru yayımladı. Komisyon danışma penceresini 30 Haziran'da açmış ve mevcut düzenlemelerin yeterli olup olmadığı, bu fonların nasıl düzenlenmesi gerektiği ve kayıt sürecinde değişiklik gerekip gerekmediği konusunda görüş istemişti.

GRAYSCALE VE A16Z TOPLU KISITLAMAYA KARŞI BİRLEŞTİ

Üç kuruluşun ortak noktası, mevcut sınıflandırmanın korunmasıydı. Grayscale, a16z ve CCI ek yükümlülük getirebilecek, ürünleri tek kategoriye sokabilecek veya piyasaya çıkışlarını geciktirebilecek genel değişikliklere karşı çıktı.

Her kuruluş farklı bir gerekçe öne sürdü. a16z, kripto tabanlı borsa yatırım ürünlerinin borsalarca onaylanmış listeleme standartları ile yerleşik açıklama yükümlülüklerine sahip olduğunu belirtti. Firma, bu ürünlerin özel varlıklara dayalı veya farklı stratejiler izleyen araçlarla aynı kategoride değerlendirilmesine karşı çıktı.

Grayscale de benzer bir çizgi izledi. Şirket, yerleşik uyum ve açıklama geçmişi olan dijital varlık ürünlerinin yalnızca "yeni" olarak nitelendirildikleri için ek portföy koşullarıyla ya da açıklama rejimleriyle karşılaşmaması gerektiğini belirtti. CCI ise yatırımcı korumaları sürdürülürken ETF'ler ile ETF dışındaki borsa yatırım ürünleri için düzenleme ve onay süreçlerinde benzer kolaylıklar sağlanmasını istedi.

Önerdikleri yöntemler de farklılaştı. a16z, fon kaydı ile borsa listeleme incelemelerinin eşgüdümlü yürütülmesini ve daha öngörülebilir takvimler belirlenmesini istedi. Grayscale ile CCI ise isteğe bağlı ve gizli ön başvuru süreçlerini destekledi.

ETF ETİKETİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI ÇIKTI

Üç kuruluş, ortak taleplerine rağmen hangi ürünlerin "ETF" olarak adlandırılacağı konusunda ayrıştı.

a16z, "ETF" teriminin yalnızca 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamındaki fonlara ayrılması gerektiğini savundu. Grayscale ise ETF adının hukuki yapıdan bağımsız olarak işleyen arbitraj mekanizması, borsa kotasyonu ve şeffaf fiyatlama gibi ekonomik özellikleri tanımlaması gerektiğini öne sürdü.

CCI bu tartışmada üçüncü bir yol önerdi. Konsey, mevcut onay çerçevesini kökten değiştirmek yerine ürünün kayıt durumunun daha açık belirtilmesini istedi.

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