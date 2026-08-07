Trump'tan Doğumla Vatandaşlığa Kısıtlama - Son Dakika
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Trump'tan Doğumla Vatandaşlığa Kısıtlama

Trump\'tan Doğumla Vatandaşlığa Kısıtlama
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Trump, doğumla vatandaşlık hakkını kısıtlayan iki başkanlık kararnamesi imzaladı.

WASHINGTON, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, doğumun ABD'de gerçekleşmesiyle alınan vatandaşlık hakkını kısıtlamaya yönelik iki ayrı başkanlık kararnamesini imzaladı. Yüksek Mahkeme, bu konuya ilişkin bir önceki kararnameyi reddetmişti.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yeni kararnamelerin imzalanması sırasında yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme, doğum hakkı konusunda çok talihsiz bir karar verdi. Bıçak sırtı bir karardı. Bu yüzden bazı düzenlemeler yapıyoruz" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, kararnamelerden biri "doğum turizmini" hedef alıyor. Bu kapsamda, ABD topraklarında doğum yapmak amacıyla yabancı uyruklu kişilerin geçici vizeyle ülkeye girmesi veya bu girişin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler tanım kapsamına alınıyor.

Diğer kararname ise doğum yoluyla vatandaşlık hakkından yararlanamayacak kişilerle ilgili tanımı genişletiyor. Bu grupta, yabancı hükümet çalışanlarının çocukları, ABD'nin Yabancı Terör Örgütü olarak tanımladığı örgütlerin üyelerinin çocukları ile vatandaşlık elde etmek amacıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin çocukları yer alıyor.

ABD'de 1868 yılında onaylanan 14. Anayasa Değişikliği "ABD'de doğan veya vatandaşlığa kabul edilen ve bu ülkenin yargı yetkisine tabi olan tüm kişiler, ABD'nin ve ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır" hükmünü içeriyor.

Trump, ikinci görev dönemine başladığı 20 Ocak 2025'te doğum yoluyla elde edilen vatandaşlık hakkına ilişkin bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Kararnamede, ABD'de yasadışı veya geçici statüyle bulunan kişilerin çocuklarının ABD'nin "yargı yetkisine tabi" olmadığı, dolayısıyla 14. Anayasa Değişikliği veya Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında vatandaşlık hakkına sahip olmadığı öne sürülmüştü.

Bunun üzerine bazı aileler kendileri veya çocukları adına dava açmış, çok sayıda alt mahkeme davacılar lehine karar vermiş ve söz konusu başkanlık kararnamesi hiçbir zaman yürürlüğe girmemişti.

Yüksek Mahkeme, 30 Haziran'da 6 kabul, 3 ret oyuyla, belgesiz göçmenler ile geçici statüde ABD'de bulunan kişilerin çocuklarına doğum yoluyla vatandaşlık hakkını tanımayan Trump'ın başkanlık kararnamesini reddetti ve doğum yoluyla vatandaşlık hakkını korudu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump'tan Doğumla Vatandaşlığa Kısıtlama - Son Dakika

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