Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırısında rafineri hasar aldı, uçuşlara kısıtlama geldi - Son Dakika
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Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırısında rafineri hasar aldı, uçuşlara kısıtlama geldi

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Ukrayna\'nın Moskova\'ya İHA saldırısında rafineri hasar aldı, uçuşlara kısıtlama geldi
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Ukrayna'nın Moskova'ya İHA'larla düzenlediği saldırıda Moskova Petrol Rafinerisi hasar aldı. Moskova Bölgesi Valisi'ne göre 44 yaşındaki kadın öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı; Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarına geçici uçuş kısıtlaması getirildi.

Ukrayna’nın Rusya’nın başkenti Moskova’ya yönelik İHA saldırılarında Moskova Petrol Rafinerisinin hasar aldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca başkente yönelen Ukrayna’ya ait İHA’ların Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

PETROL RAFİNERİSİ HASAR ALDI

Sobyanin, saldırılar sırasında Moskova Petrol Rafinerisinin hasar gördüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bir İHA’nın Orehovoy Bulvarı bölgesindeki bir binaya isabet ettiğini belirten Sobyanin, saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirilen en büyük İHA saldırısı olduğunu öne sürdü.

Sobyanin, "Dünden bu yana, 450'si Moskova'ya yaklaşan dahil olmak üzere tüm bölgelerde 1600'den fazla İHA düşürüldü" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA BÖLGESİNDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev ise bölgenin gece saatlerinde büyük çaplı bir İHA saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Vorobyev, hava savunma sistemlerinin yerel saatle 03.00 ile 05.00 arasında 17 ilçede toplam 249 İHA’yı düşürdüğünü veya etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Saldırılarda Ramenskoye ilçesinde bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Aralarında 70 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 400 kişi binadan tahliye edildi.

Sofyino ilçesinde ise bir İHA’nın üç katlı bir binaya çarpması sonucu 44 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği, 2’si çocuk 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞ KISITLAMASI

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), güvenlik gerekçesiyle Moskova’daki Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Yetkililer, İHA saldırılarının sürdüğünü ve bazı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    putin artık korkuyor vurman için ne bekliyorsun 0 0 Yanıtla
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