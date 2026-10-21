Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi - Son Dakika
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Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi

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Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk\'ın verdiği iddia edildi
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın, Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink hizmetine hız sınırı getirilmesini istediği öne sürüldü. Wall Street Journal'a bilgi veren kaynaklar, sınırlamanın Ukrayna yapımı bazı dronları kullanılamaz hale getirdiğini ve Musk ile Trump'ın karar hakkında telefonda konuştuğunu iddia etti. Trump, bu yöndeki haberleri daha önce yalanlamıştı.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın, Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetinin yavaşlatılması emrini verdiği öne sürüldü.

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Musk'ın sahibi olduğu şirket SpaceX'e ait Starlink uydu sistemlerinin Ukrayna'daki hızının yavaşlatılması talimatını verdiğini iddia etti.

Kaynaklar, geçen hafta Musk'ın, Ukrayna yapımı donanımların uydu tabanlı ağa bağlı kalabileceği hızları sınırlandırdığını ve bu durumun bazı saldırı ve önleme dronlarını neredeyse işe yaramaz hale getirdiğini ileri sürdü.

TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Kaynaklardan ikisi, Musk ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, yavaşlama kamuoyuna duyulduktan kısa bir süre sonra yavaşlatma kararı hakkında bir telefon görüşmesi yaptığını öne sürerken kaynaklardan biri ikilinin Starlink'in hızını düşürme kararından önce de bu konuyu görüştüklerini iddia etti.

Tartışmalar sürerken SpaceX temsilcilerinin, Beyaz Saray'daki muhataplarını arayarak, şirket ve Trump yönetiminin Musk'ın talimatından önce koordinasyon içinde çalıştığına dair ortak bir anlayış ve mesaj vermeye çalıştıklarını savunan kaynaklar, Musk'ın hız sınırını uygulamadan önce Trump dahil birçok üst düzey yetkiliyle görüştüğünü belirtti.

Trump, daha önceki bir açıklamasında "Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internetin kesilmesi ya da yavaşlatılmasını emrettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtmişti.

Musk da "Starlink" uydu sisteminin askeri versiyonu olan StarShield sistemlerinin tamamen ABD hükümetince kontrol edildiğini ve hız veya kullanıma ilişkin her türlü sınırlamanın nihayetinde ABD Başkanı tarafından belirlendiğini ifade etmişti.

ZELENSKİY: KULLANIM SINIRLANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink'in Ukrayna'da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmişti.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderleri Zirvesi'nde konuşan Zelenskiy, Beyaz Saray'dan hizmetin tamamen yeniden sağlanacağına dair sinyaller aldığını kaydetmişti.

UKRAYNA ORDUSUNA BİLGİ VERİLMEDİ

Zelenskiy'nin savunma teknolojisi alanlarının geliştirilmesi konusundaki danışmanı Sergiy Beskrestnov, Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızına "kısıtlama getirdiği" açıklamasını yapmıştı.

Bu kısıtlamanın "StarShield" adlı hizmetin askeri paketi için geçerli olduğunu aktaran Beskrestnov, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum, bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpTeknolojiElon MuskStarlinkUkraynaGüncelDünyaSon Dakika

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