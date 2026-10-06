İspanya hükümeti erken seçime yol açan konut düzenlemelerini onayladı

(ANKARA) - İspanya hükümeti, geçen hafta parlamentoda reddedilerek Başbakan Pedro Sanchez'in 29 Kasım için erken seçim kararı almasına yol açan konut düzenlemelerini onayladı. Düzenlemeler kira sınırlamaları, tahliyelere geçici yasak ve şirketlerin konut alımlarına kısıtlamalar içeriyor.

İspanya hükümeti, geçen hafta parlamentoda reddedilmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez'in erken seçim kararı almasına yol açan iki konut düzenlemesini onayladı. Kira artışlarının sınırlandırılması, tahliyelerin geçici olarak durdurulması ve şirketlerin konut alımlarına kısıtlama getirilmesini içeren önlemler, ülkede büyüyen konut krizine karşı uygulanacak.

İspanya Başbakanı Sanchez, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı ve sosyal medya üzerinden de paylaştığı açıklamada düzenlemelerin "sağduyuya dayandığını" belirterek, kamuoyu araştırmalarının halkın büyük bölümünün konut piyasasına müdahaleyi desteklediğini gösterdiğini söyledi.

Sanchez, düzenlemelerin "en savunmasız kesimleri koruduğunu" belirterek, ülkedeki konut piyasasını "arz ve talep mantığına göre işlemeyen, yoğun spekülasyonun yaşandığı, son derece işlevsiz bir piyasa" olarak nitelendirdi.

KONUT KRİZİ ERKEN SEÇİME GÖTÜRMÜŞTÜ

Sanchez, konut krizine yönelik düzenlemeler için parlamentoda yeterli desteği sağlayamamasının ardından, normalde 2027'de yapılması planlanan genel seçimleri erkene çekerek 29 Kasım'da sandığa gidileceğini açıklamıştı.

Parlamentonun feshedilmesiyle birlikte görevde kalan daha küçük geçici yasama organındaki aritmetik, hükümetin söz konusu düzenlemeleri hayata geçirmesine imkan sağladı. Kira sözleşmelerinin otomatik yenilenmesini öngören ikinci kararname ise ancak parlamentonun feshedilmesinin ardından görevde kalan yasama organının onayından sonra yürürlüğe girecek.

İspanya'daki konut krizine yönelik tepkiler, Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmek istenmesinin ardından ülke çapında protestolara dönüşmüş, seçim öncesinde genel grev çağrıları da yapılmıştı.