Starlink hızları Ukrayna'da eski seviyeye döndü, Zelenskiy cephe lojistiğini vurguladı - Son Dakika
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Starlink hızları Ukrayna'da eski seviyeye döndü, Zelenskiy cephe lojistiğini vurguladı

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Starlink hızları Ukrayna\'da eski seviyeye döndü, Zelenskiy cephe lojistiğini vurguladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink ve Starshield hızlarının kısıtlama öncesi seviyeye döndüğünü, onarımın gece saatlerinde başladığını bildirdi. Zelenskiy, bu hizmetlerin cephe hattındaki lojistik ve Şahid tipi İHA savunması açısından önemli olduğunu vurguladı.

KİEV, 25 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink ve askeri amaçlı hizmeti Starshield'ın Ukrayna'daki hızlarının kısıtlama öncesindeki seviyelere döndüğünü bildirdi.

Zelenskiy, cumartesi günü X'te yaptığı paylaşımda, "Onarım gece saatlerinde başladı ve bu sabah itibarıyla hızlar yeterli düzeye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, söz konusu hizmetlerin Ukrayna'nın cephe hattındaki lojistiği ve jet motorlu Şahid tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunması açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Serhiy Beskrestnov'a göre ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, geçen hafta Ukrayna'daki Starlink terminallerine hız sınırlamaları getirerek ülkenin saldırı ve hava savunma amaçlı İHA operasyonlarını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: Xinhua
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