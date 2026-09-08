12 ülke, İsrail'in yasa dışı yerleşim ürünlerinin ticaretine kısıtlama getirecek - Son Dakika
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12 ülke, İsrail'in yasa dışı yerleşim ürünlerinin ticaretine kısıtlama getirecek

12 ülke, İsrail\'in yasa dışı yerleşim ürünlerinin ticaretine kısıtlama getirecek
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İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da arasında olduğu 12 ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinin iki devletli çözümü zayıflattığını belirterek, yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen malların ticaretine kısıtlama veya yasak getireceğini açıkladı.

İNGİLTERE, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin iki devletli çözümü zayıflattığı belirtilerek, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşim birimlerinden gelen malların ticaretine kısıtlama veya yasak getirileceği duyuruldu.

İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç Dışişleri Bakanları tarafından 'İki Devletli Çözüm' konusunda ortak bildiri yayımlandı. İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki adımlarının iki devletli çözüm imkanını baltaladığı ifade edilen açıklamada; emsalsiz seviyedeki yerleşimci şiddeti, yerleşimlerin genişlemesi ve E1 yerleşim projesi için ihalelerin yayımlanması gibi kararlarla durumun hızla kötüleştiği kaydedildi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin daha fazla zararı önlemek amacıyla harekete geçilmesi konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Bildiride, söz konusu 12 ülkenin uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşim birimleriyle yapılan mal ticaretine ulusal ve Avrupa düzeyinde kısıtlamalar getirmeyi planladıkları veya bu tedbirleri aktif olarak değerlendirdikleri duyuruldu. Bu kapsamda İngiltere, Fransa ve Kanada'nın; İrlanda, İspanya, Hollanda, Norveç ve Belçika tarafından daha önce alınan önemli kararları memnuniyetle karşıladıkları ve yerleşim ürünlerinin ticaretini yasaklayacak ulusal tedbirleri yürürlüğe koyacakları belirtildi.

'İLHAK VE ZORLA YERİNDEN EDİLMEYE KARŞIYIZ'

Bir yıl önce kabul edilen New York Deklarasyonu'ndaki ilkelere dayalı adil ve kalıcı bir barışın savunulduğu metinde, Filistin topraklarının ilhak edilmesi niteliğindeki adımlara ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine kararlılıkla karşı çıkıldığı vurgulandı. İsrail hükümetine yerleşimlerin ve sivil idari yetkilerin genişletilmesini derhal durdurması, yerleşimci şiddetinin sorumlularından hesap sorması ve İsrail güçlerine yönelik iddiaları soruşturması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in meşru güvenlik çıkarlarının tanındığı ifade edilirken, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı kınandı ve antisemitizmle mücadele vurgusu yapıldı. İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, İsrail ile egemen, demokratik ve yaşanabilir bir Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmış sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasını sağlayan iki devletli çözüme olan bağlılık teyit edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya 12 ülke, İsrail'in yasa dışı yerleşim ürünlerinin ticaretine kısıtlama getirecek - Son Dakika

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