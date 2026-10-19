Birecik Belediyesi Muhtarlar Günü'nde muhtarlar için yemek programı düzenledi - Son Dakika
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Birecik Belediyesi Muhtarlar Günü'nde muhtarlar için yemek programı düzenledi

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Birecik Belediyesi Muhtarlar Günü\'nde muhtarlar için yemek programı düzenledi
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Birecik Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar onuruna yemek programı düzenledi. Programda mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki köprü rolü vurgulandı.

Birecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar onuruna yemek programı düzenlendi.

Birecik Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen programda, ilçede görev yapan muhtarlar bir araya geldi. Programa Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Erol Açılan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı. Muhtarlarla yakından ilgilenen Kaymakam Osman Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Begit, muhtarların gününü kutladı. Programda, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde muhtarların üstlendiği önemli role dikkat çekildi.

Muhtarların, vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiği vurgulanırken, program günün anısına gerçekleştirilen buluşmayla sona erdi.

Kaynak: İHA
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