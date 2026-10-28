Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Rusya'da genç bir kadın, erkek arkadaşıyla birlikte lüks bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemek bittikten sonra peçeteyle ağzını silen kadın, kullandığı peçeteyi çöp kutusuna attı.

Ancak kısa süre sonra peçete nedeniyle kendisinden 150 bin dolar istendi. Beklenmedik ödeme talebi karşısında şaşkına dönen genç kadın, ne yapacağını bilemedi.

ERKEK ARKADAŞI TUVALET BAHANESİYLE KAÇTI

Genç kadının yaşadığı şaşkınlık bununla da sınırlı kalmadı. Erkek arkadaşı, 150 bin dolarlık miktarı duyunca tuvalete gitmek için masadan kalktı. Ancak bir daha geri dönmedi. Genç kadın, hem yüksek ödeme talebiyle hem de erkek arkadaşının kendisini yalnız bırakmasıyla karşı karşıya kaldı.

ÇÖPLERİ TEK TEK KARIŞTIRDI

150 bin dolarlık ödeme talebinden kurtulmak isteyen genç kadın, attığı peçeteyi yeniden bulabilmek için çöp kutusuna geri döndü. Görüntülerde kadının büyük bir çöp konteynerinin yanında çömelerek yere saçılmış kâğıtları ve peçeteleri tek tek incelediği görülüyor. Çevredeki kişilerin bakışları arasında aramasını sürdüren kadın, peçeteyi bulabilmek için uzun süre çöpleri karıştırdı.