CHP'li Yıldırım Kaya Ağrı'da eğitim ihtiyaçlarını değerlendirdi, okulda yemek önerdi - Son Dakika
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CHP'li Yıldırım Kaya Ağrı'da eğitim ihtiyaçlarını değerlendirdi, okulda yemek önerdi

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CHP\'li Yıldırım Kaya Ağrı\'da eğitim ihtiyaçlarını değerlendirdi, okulda yemek önerdi
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CHP\'li Yıldırım Kaya Ağrı\'da eğitim ihtiyaçlarını değerlendirdi, okulda yemek önerdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ağrı'da eğitim ihtiyaçlarını değerlendirip okullarda yemek ve temiz su sağlanmasını önerdi. Kaya, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesini ve bölgenin göç, istihdam sorunlarında barış, demokrasi ve adaletin önemini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Ağrı'ya geldi.

Ziyaretleri kapsamında değerlendirmelerde bulunan Kaya, Ağrı'nın nüfus değişimi, göç ve istihdam konularının yanı sıra eğitim alanındaki ihtiyaçlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kaya, açıklamasında okullarda öğrencilere yemek verilmesi, temizlik malzemeleri ve temiz suya erişim sağlanması ile rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi yönündeki önerilerini dile getirdi. Ayrıca bölgenin sosyal ve ekonomik sorunlarının ele alınmasında barış, demokrasi ve adalet konularının önemine değindi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiYıldırım KayaYemek TarifiDemokrasiPolitikaEğitimAğrıSon Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Yıldırım Kaya Ağrı'da eğitim ihtiyaçlarını değerlendirdi, okulda yemek önerdi - Son Dakika
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