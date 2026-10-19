Konya Karapınar\'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı, muhtarlara yemek ikram edildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Zafer Öztaş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, muhtarlık kurumunun önemi vurgulandı. Törende konuşan Karapınar Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Zafer Öztaş, muhtarlık görevinin büyük sorumluluk gerektirdiğini belirterek, muhtarların gece gündüz demeden vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Karapınar Belediyesi tarafından muhtarlar onuruna yemek ikram edildi. Program, Muhtarlar Günü dolayısıyla yapılan kutlamaların ardından sona erdi.