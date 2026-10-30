Bitlis Tatvan'da hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan cami törenle ibadete açıldı - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan cami törenle ibadete açıldı

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Bitlis Tatvan\'da hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan cami törenle ibadete açıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan cami, törenle ibadete açıldı. Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'in katıldığı törenin ardından camide cuma namazı kılındı ve yemek ikram edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Caminin açılışına Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve ilçe protokolü katıldı. Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen törende açılış kurdelesi kesilerek cami ibadete açıldı. Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, caminin yapımında emeği ve katkısı bulunan hayırseverlere teşekkür ederek, "Bu güzel eserin ilçemize ve köyümüze kazandırılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim yapılan hayırları kabul etsin, camimizi hayırlı ve bereketli ibadetlere vesile kılsın" temennisinde bulundu.

Açılışın ardından vatandaşlar camide cuma namazını kıldı. Namaz sonrası ise cami cemaati ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis Tatvan'da hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan cami törenle ibadete açıldı - Son Dakika
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