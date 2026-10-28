Bolu'da katlar arasında kalan asansördeki çift, itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Bolu'da katlar arasında kalan asansördeki çift, itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı

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Bolu\'da katlar arasında kalan asansördeki çift, itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı
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Bolu\'da katlar arasında kalan asansördeki çift, itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı
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Bolu'da Tabaklar Mahallesi'ndeki iş merkezinde yemek sonrası alt kata inmek için bindikleri asansörde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Katlar arasında kalan kabine ulaşamayan ekipler, makine bölümüne müdahale ederek kabini alt kata indirdi.

Bolu'da bir iş merkezinde asansörde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Parti Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yemek için iş merkezindeki bir işletmeye gelen çift, yemeklerinin ardından alt kata inmek üzere asansöre bindi. Bir süre sonra asansörde mahsur kalan çift, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansörün kapısını açan ekipler, kabinin katlar arasında kalması nedeniyle çifte ilk etapta ulaşamadı. Bunun üzerine asansörün makine bölümüne yönelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle kabinin alt kata inmesini sağladı. Mahsur kaldıkları yerden çıkarılan çift, kurtarıldı.

Kaynak: İHA
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